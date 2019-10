Calcio. Serie D, Vado di nuovo a bocca asciutta: contro il Prato non basta una buona prestazione, i toscani vincono con un pirotecnico 4-2

PRATO - VADO 4-2 (12' Diana, 45' Donaggio rig., 61' Fofana, 79' Gentili, 83' Kouassi, 85' Alessi)

IL FINALE DA MONTEMURLO: PRATO BATTE VADO 4-2

92' ultimi secondi di partita, risultato ormai in cassaforte per il Prato, che torna al successo dopo il ko di domenica scorsa contro il Bra

90' ci prova anche l'assist man Mariani, Illiante dice di no ed evita la quinta rete dei toscani

87' fermato Alessi in posizione di fuorigioco, ultimi minuti ricchi di gol ed emozioni a Montemurlo

85' SECONDO GOL DEL VADO: Alessi va di tacco su assist di Marmiroli

83' KOUASSI, IL 4-1 DEI GIALLOBLU': dilaga il Prato in questo finale di partita, passivo troppo pesante per la formazione ligure, che ha giocato un'ottima gara fino al settantesimo

81' partita virtualmente chiusa a Montemurlo, il Vado sembra aver accusato il colpo già dopo il gol del 2-1

79' IL TRIS DEL PRATO: preciso corner battuto da Mariani con la sfera che viene messa in rete da Gentili, terzo gol su calcio piazzato per la squadra di Esposito

78' Ghini finisce sul taccuino dell'arbitro, altro ammonito tra le file del toscane

71' Tomasini per Fossati, forze fresche in mezzo al campo per il Vado

69' Tarabotto si gioca la carta Alessi, fuori Gallo. Cambio in attacco anche per il Prato, dove Cellini rileva Fanucchi

68' azione prolungata dei toscani che porta al tiro Kouassi, nessun pericolo per la porta di Illiante

62' è immediata la replica del Vado, ma D'Antoni non trova la porta da posizione interessante. Rossoblù costretti nuovamente a rincorrere

61' TORNA IN VANTAGGIO IL PRATO, rete di Fofana sugli sviluppi di una punizione calciata da Mariani. 2-1 per i toscani a mezz'ora dal termine

58' ammonito Marmiroli

53' Esposito non è soddisfatto della prova dei suoi, in campo anche Regoli al posto di Mariani

50' insiste la squadra di Tarabotto, ci prova anche Ferrara dalla lunga distanza, ma il suo tiro viene ribattuto dai centrali difensivi del Prato

48' Vado in avanti con il solito Donaggio, particolarmente ispirato quest'oggi, bravo Bagheria a salvare la propria porta

46' subito due sostituzioni per mister Esposito: restano negli spogliatoi Carli e Surraco, dentro Cecchi e Kouassi

SECONDO TEMPO

Proprio con il penalty trasformato dall'attaccante rossoblù si chiude il primo tempo tra Prato e Vado: squadre al riposo sul parziale di 1-1

45' DONAGGIO NON SBAGLIA DAGLI UNDICI METRI, il pareggio del Vado proprio in chiusura di tempo. 1-1 al "Comunale" di Montemurlo

44' RIGORE PER IL VADO, CARLI ATTERRA OUBAKENT ALL'INTERNO DELL'AREA GIALLOBLU'

43' stacco aereo di Donaggio, pallone alto sopra la traversa

41' fallo di Ferrara ai danni di Fofana, cartellino giallo per il terzino rossoblù

36' si rivede il Vado dalle parti di Bagheria, Donaggio spedisce sul fondo da buona posizione

34' Gentili di testa impegna Illiante, che respinge con i pugni il tentativo del giocatore toscano

27' ammonito Diana, primo cartellino del match estratto da Agostoni di Milano

25' finisce in posizione di fuorigioco Oubakent, sfuma una potenziale occasione per i liguri

23' buona prova del Vado nonostante lo svantaggio, rossoblù per ora puniti dal rocambolesco gol siglato da Diana.

16' scambio nello stretto tra Regoli e Surraco, conclusione del centravanti toscano deviata in angolo dalla difesa vadese

14' prova immediatamente a reagire la squadra di Tarabotto, conclusione di Gallo e pallone fuori dallo specchio della porta gialloblù

12' IL VANTAGGIO DEL PRATO: punizione dalla trequarti battuta da Gargiulo e deviazione vincente di Diana, nulla da fare per Illiante. Toscani in vantaggio dopo dodici minuti

7' primo squillo dei rossoblù con Donaggio, pallone a lato della porta difesa da Bagheria

1' inizia la sfida a Montemurlo!

PRIMO TEMPO

PRATO: Bagheria, Gentili, Carli, Ghini, Bassano, Diana, Regoli, Gargiulo, Fofana, Surraco, Fanucchi. A disposizione : Piretro, Cecchi, Sciannamè, Maggini, Mariani, Nannini, Diarrasouba, Cellini, Kouassi. Allenatore : Esposito

VADO: Illiante; Ferrara, Tona, Redaelli, Dagnino; Fossati, Marmiroli; Oubakent, Gallo, Donaggio; D'Antoni. A disposizione : Vasoli, Alberto, Aurelio, Gagliardi, Alessi, Scannapieco, Tomasini, Piacentini, Piu. Allenatore : Tarabotto

Dirige l'incontro il signor Agostoni di Milano, coadiuvato da Gervasoni di Bergamo e Marra di Milano