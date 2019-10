Calcio, non solo prima squadra, a Varazze festeggia anche la leva 2012

Il magic moment del Varazze Calcio non si limita soltanto alla prima squadra di mister Calcagno, che con cinque vittorie su cinque gara disputate si trova momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Promozione. Le soddisfazioni arrivano anche dal settore giovanile. A Chiusa Pesio, infatti, i piccoli classe 2012, categoria "primi calci", di mister Lo Piccolo sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio, in un torneo dove c’erano realtà importanti del calcio piemontese come il Fossano, società affiliata alla Juventus.