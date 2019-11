L'accordo fra Juventus e 10Bet va oltre il Decreto Dignità

La misura adottata dal “Decreto Dignità”, di imporre il divieto di promozione di aziende di betting in Italia, ha duramente colpito il calcio italiano, che nelle scommesse trovava il supporto più redditizio dal punto di vista delle sponsorizzazioni. Il provvedimento ha riguardato nello specifico, la promozione del gioco d’azzardo solo all’interno dei confini nazionali e non trova dunque applicazione per la pubblicità all'estero. La prima squadra a bypassare questo decreto è stata la Juventus, che ha siglato un accordo pluriennale con l’azienda di scommesse 10Bet, una società con sede a Malta, che ha il compito di sviluppare contenuti promozionali e attività promozionali per i tifosi juventini, inclusi omaggi e contenuti esclusivi. Per la tifoseria bianconera si tratterà di un ulteriore passo avanti verso l’espansione del marchio a livello internazionale. 10Bet attualmente non è presente in Italia, mentre è operativa a Malta, in Svezia, Irlanda e Gran Bretagna.

La reazione delle altre squadre di Serie A

L'esperienza di 10Bet con la Juventus ha invogliato altri club italiani ad attuare questa forma di partnership, che riguarda solo i mercati esteri. Nella corsa alle sponsorizzazioni per superare i divieti del Decreto Dignità e soprattutto per rimediare ai mancati introiti derivanti dal betting in Italia, anche la Roma e il Bologna hanno sottoscritto collaborazioni con agenzie di scommesse all'estero. La Roma a seguito della rottura forzata con Betway, dove ha dovuto rinunciare a 4,5 milioni annui fino al 2021, ha cercato altrove altri sponsor. Dopo una scrupolosa ricerca ha siglato un accordo con Awcbet.com, sempre nell'ambito dell'Asia, non rendendo noti i dettagli. Il Bologna a sua volta ha annunciato una favorevole partnership con Jbo per una collaborazione stagionale di 500 mila euro, sempre limitata all'Asia.

Un buon calcio consente di acquisire investimenti pubblicitari

L'accordo della squadra torinese ha un precedente in Lega, infatti, la Serie A è sponsorizzata dalla società di scommesse russa 1XBet. Questa collaborazione tra l'azienda nominata “International Presenting Partner” e la nostra prima categoria ha validità solo all'estero e nello specifico per l’Europa, l'Africa, il Medio Oriente, il Nord Africa e le due Americhe. I loghi della società di scommesse compaiono su tutte le piattaforme che fanno parte dell’accordo, in tutte le gare di Serie A trasmesse in streaming al di fuori dei confini italiani e anche durante la presentazione delle partite. Si auspica che il grande interesse suscitato all'inizio di stagione dal gioco del calcio nel nostro Paese in termini di spettacolo e di gol, continui ad attrarre sempre maggiori risorse economiche in termini di investimenti pubblicitari.