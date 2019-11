Calcio, Alassio FC. Rischio esondazioni nello spezzino, gialloneri in difficoltà nel raggiungere Sestri Levante

Le pesanti precipitazioni in atto in questi minuti nel Golfo del Tigullio stanno arrecando danni non indifferenti nel levante ligure.

I giocatori dell'Alassio Fc stanno raggiungendo Sestri Levante con non poche difficoltà, complici le numerose strade chiuse e alcuni torrenti a rischio esondazione.

A tal proposito alle 12:30 è stato annunciato un nuovo punto con gli organi di informazione nella sede dell'Arpal, insieme all'Assessore per la Protezione Civile, Giampedrone. Non è escluso che vi siano novità in merito all'allerta meteo.