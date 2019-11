Pietra Ligure, approvato il progetto di restyling del "Devincenzi"

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell'A.S.D Pietra Ligure 1956 e soprattutto del suo campo a 11, il "Devincenzi". Il Comune ha infatti approvato il progetto relativo ai lavori di riqualificazione del manto in erba artificiale. Ma non solo: il restyling dell'impianto pietrese prevederà anche la sostituzione delle porte, quella delle panchine e la fornitura e posa in opera di adeguate protezioni lungo il perimetro del campo.

Circa 300mila euro il costo complessivo dei lavori, una spesa resa possibile grazie alla partecipazione del Comune di Pietra Ligure al bando promosso dall'associazione ANCI e dall'Istituto per il Credito Sportivo denominato “Sport Missione Comune”.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di consegnare alla società biancazzurra il "Devincenzi" rinnovato in vista della stagione 2020-2021.