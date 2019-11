Rugby: tante buone sensazioni per il Savona Rugby dopo l'importante vittoria di Pavia

Campionato RUGBY C1 Pool 2 03_11_19

Fedrigari CUS Pavia 10

SAVONA Rugby 15









Marcatori: 5’ m. Rossi (5-0); 29’m. Serra Amedeo (5-5); 32’ m. Franceri (5-10); 40’ m. Serra amedeo (5-15). II T: 33’ m. Brandani (10-15).





Fedrigari CUS PAVIA: Brandani, Rossi, Ferrari, Nicolato, Anzoli, Marconi (C), Corbucci, Casali, Repossi, Gioia, Inama, Speranza, Zambianchi, Corbascio, Blasigh. A disp.Tavaroli, Bancora, Mombelli, Vescovi, Giglio, Cazzamali, Ravizza. Allenatore Nicola Cozzi.





Rugby Savona: Franceri Filippo Serra (Claudio Guida), Paoletti, Fanciulli, Luca Bernat, Costantino, Amedeo Serra (Marco Bernat), Pivari (Tripodi), Ademi, Di Murro (Roberto Guida), Urbani (C), Fiabane (Giacobbe), Maruca (Devasini), Shehu (Vignolo), Baccino. Allenatore Andrea Costantino.





Arbitro Alessio Calandri di Genova.





Punti in classifica: Fedrigari Cus Pavia 1 - Rugby Savona 4





Il Rugby Savona espugna Pavia battendo per 15 a 10, il Fedrigari Cus Pavia, al termine di un incontro generoso ed avvincente giocato senza remore da entrambe le parti.





Il terreno di gioco molto pesante ha sicuramente condizionato le strategie ma nell’insieme le azioni in gioco aperto sono state continue da ambo le parti, forse solo con qualche calcio di spostamento più frequente del solito. Come si sapeva i tre-quarti lombardi sono stati di primordine, condizionando la difesa del Savona, non sempre compatta ed in linea, fatto questo che li ha obbligati agli straordinari nei recuperi. Il duello fra le mischie non ha avuto praticamente storia finchè in campo ha giocato la prima linea base biancorossa; con i cambi da entrambe le parti il reparto si è riequilibrato sia nelle mischie chiuse che nelle rimesse laterali. Nulla da fare per i calciatori di entrambe le formazioni che, fatto abbastanza inusitato, non hanno colto i pali neppure una volta.





Come al solito il Savona sconta una partenza lenta e negativa; per i primi venti minuti subisce gli attacchi continui del Fedrigari che, con azioni a più fasi mettono in difficoltà la linea di difesa biancorossa. Da manuale la meta di Rossi che con difesa disassata supera in velocità il proprio marcatore e sigla la prima meta dell’incontro. Con una simile partenza forse il Cus ha pensato di avere vita facile; in realtà la svegli del Savona è arrivata, senza fatti eclatanti ma con un crescendo di mischie e touches vinte, gioco alla mano sempre più continuo e incalzante.

Per tutta la seconda parte del primo tempo il campo ed il gioco sono stati biancorossi. La prima meta arriva da una mischia chiusa ai 5 metri dalla meta lombarda, vinta di prepotenza con avanzamento irrefrenabile che permette al mediano Serra di schiacciare.

Tre minuti dopo c’è la possibilità di un piazzato da posizione favorevole per prendere il vantaggio ma i pali sono e resteranno stregati, nessun punto né da punizioni né da trasformazioni.

Nell’azione seguente azione personale di Franceri che recuperato un calcio di spostamento avversario in fase difensiva calcia a seguire per se stesso, lo riprende al volo e accelerando in modo imprendibile sigla una meta spettacolare.

Allo scadere del tempo la terza meta, favorita ancora da un affondo di Franceri che guadagna una punizione commutata su richiesta in mischia; altra spinta poderosa e meta fotocopia della prima per Serra.





Nell’intervallo il Pavia riesce a riprendere fiato e lucidità; tutto il secondo tempo si riequilibra in parte per la ripresa dei lombardi ed in parte per il calo della mischia savonese che sostituendo la prima linea esprime un gioco meno possente.

Molte emozioni per continui cambi di fronte e relative possibilità di realizzare mete; la stanchezza si fa strada e un fallo per ritardato placcaggio vale l’espulsione temporanea per Amedeo Serra. Sfruttando la superiorità numerica il Fedrigari passa la difesa ligure con un’azione simile alla sua prima meta.





Negli ultimi cinque minuti il tempo scorre più lento: il Pavia preme per una meta che potrebbe valere la vittoria ( se trasformata) mentre il Savona difende con ordine e disciplina, arginando l’avversario.





Al fischio finale tanta soddisfazione per i biancorossi per la seconda vittoria consecutiva in trasferta; onore delle armi al Pavia che fino all’ultimo ha lottato con costanza, conscio di un equilibrio sostanziale in cui un episodio favorevole avrebbe potuto premiarlo.





Domenica prossima il calendario prevede una sosta; potrebbe essere l’occasione per il recupero dell’incontro fra Savona ed Amatori Genova non disputata il 20 ottobre per il maltempo.





Michele Messina









Campionato di Serie C1- poule B, terza giornata:





Fedrigari Cus Pavia - Rugby Savona 10/15

Union Riviera IM - Pro Recco 22/10

riposo Amatori Ge





CLASSIFICA: Fedrigari Cus Pavia 10, Savona 8 (*), Amatori Ge (*) e Union Imperia 4, Pro Recco 0

(*) un incontro in meno