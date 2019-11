Calcio, Promozione. Testa della classifica appannaggio di tre squadre, tante compagini al crocevia: il punto

Il primo terzo del campionato di Promozione sta per andare in archivio e la classifica sembra aver già assunto una fisionomia ben definita. Almeno in vetta, dove la questione primo posto, ma anche secondo e terzo, sembra essere un discorso riservato a soltanto tre team che stanno letteralmente cannibalizzando il torneo: la capolista Taggia (25 punti) e le inseguitrici Sestrese e Varazze (22 punti). I ponentini non hanno ancora perso, mentre le altre due hanno inciampato soltanto una volta. Taggia e Sestrese hanno le migliori retroguardie, rispettivamente 9 e 5 goal incassati, e il Varazze vanta il miglior attacco (24 centri).

Bisogna scendere di ben otto lunghezze, dopo appena nove gare, per trovare le altre. Dietro al terzetto delle fuggiasche, un nutrito capannello di squadre tutte appaiate a quota dodici e con uno score palindromo: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Si tratta di Legino, Celle, Via dell'Acciaio, Bragno e Serra Riccò. Serviranno ancora alcune giornate per vedere se questa matassa si sbroglierà e sarà necessario, per tutte, dare un'accelerata ai risultati, non solo per provare a ridurre il gap e prendere parte ai play off, ma anche per evitare di venire risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Infatti, appena quattro punti più sotto, la Dianese&Golfo occupa la prima delle caselle colorate di "arancione play out". Zona calda della classifica che vede tre squadre savonesi: il Ceriale, a quota sette punti e a detta di molti squadra con un organico da ben altre posizioni, la Veloce, neopromossa ferma 6 come il Camporosso, e la Loanesi, con soltanto un risultato utile all'attivo.