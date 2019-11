Calcio. Chieti, esonerato l'ex tecnico del Savona Alessandro Grandoni dopo dodici giornate di campionato

E' finita dopo tre mesi l'avventura di Alessandro Grandoni alla guida del Chieti (girone F di Serie D). L'ex tecnico del Savona, che in Liguria chiuse il campionato al terzo posto in classifica dietro a Lecco e Sanremese, non è riuscito a ripetere la buona stagione disputata lo scorso anno, venendo sollevato dall'incarico dopo una serie di risultati negativi.

Fatale al trainer umbro la sconfitta per 2-0 sul campo del Vastogirardi, con la successiva decisione della società di richiamare in panchina Giuseppe Di Meo.