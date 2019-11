Calcio, Vado. Piacentini ancora in gol, ma la Caronnese si scatena nel finale: "Pagati a caro prezzo alcuni errori, personalmente sono contento di aver ritrovato il campo con una certa continuità"

Soddisfazione per aver ritrovato spazio da titolare dopo quasi due mesi di panchina o piccoli spezzoni di gara, ma consapevolezza che a livello di squadra ci siano ancora diverse lacune da colmare.

L'attaccante del Vado Riccardo Piacentini, autore del momentaneo 1-1 nel match che ha visto poi trionfare la Caronnese con tre gol negli ultimi minuti, ritorna sulla prestazione della squadra nella trasferta in terra lombarda: "Peccato, perchè potevamo benissimo portare via un punto dopo aver giocato in maniera ordinata per quasi tutti i novanta minuti, ma se concedi praticamente quattro gol su situazioni evitabili tra falli commessi e disattenzioni generali allora tutto diventa più difficile".

Un copione già andato in scena nelle precedenti trasferte, con i rossoblù spesso puniti da ingenuità su palla inattiva: "Bisogna lavorare cercando di limare questi errori - aggiunge Piacentini - personalmente sono contento di aver avuto la possibilità di tornare ad esprimermi in campo con una certa continuità: per due mesi sono rimasto quasi sempre in panchina, nonostante stessi bene a livello fisico e mentale. Ma alla fine conta solo far parlare il campo e quando riesci anche a segnare è normale ritrovare fiducia e serenità".