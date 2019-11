Volley, Serie D femminile. Ennesima vittoria del VT Finale, secondo successo consecutivo per il Quiliano

Il Volley Team Finale e il Volley Genova Vgp stanno scavando un solco rispetto al resto della classifica. Le due compagini, infatti, non hanno ancora lasciato nemmeno un punto per strada. L'ultimo turno ha visto le ponentine superare per 3 a 0 l'Iglina Albisola, mentre le genovesi hanno avuto la meglio su Arredamenti Anfossi Diano Marina con il punteggio di 3 a 1.

L'unica squadra che sembra poter insidiare la coppia di testa e che insegue a tre lunghezze di distanze è la Maurina Strescino Imperia, che non ha avuto problemi nell'archiviare in tre soli set la Virtus Sestri.

Tornando alle squadre della nostra provincia, il Quiliano Volley è riuscito a dare continuità al successo della scorsa giornata contro il San Camillo, battendo con il punteggio di 3 a 1 la Normac. Ora, per le aquile neopromosse, la classifica comincia ad assumere una fisionomia più incoraggiante. Discorso diametralmente opposto per l'Alassio, superato per 3 a 0 dal Volare Volley e ancora alla ricerca del primo set vinto stagionale.

Completa il quadro la vittoria della Nuova San Camillo Imperia (3 a 1) sul Cogoleto.

La classifica: VT Finale, Volley Genova Vgp 15; Maurina Strescino Imperia 12; Diano Marina, Nuova San Camillo Imperia 9; Quiliano, Normac, Iglina Albisola, Volare Volley 6; Cogoleto, Virtus Sestri 3; Alassio Volley 0.