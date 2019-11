Calcio, Promozione: la Loanesi segna tardi, il Via dell'Acciaio passa 3-2 al De Vincenzi

LOANESI - VIA DELL'ACCIAIO 2-3 (28' e 76' Trudu, 42' Chiarabini, 85' Szerdi, 88' Armango)

94' vanno a vuoto gli ultimi tentativi della Loanesi, Il Via dell'Acciaio batte 3-2 la Loanesi

90' Poggioli - Federici, ultimo cambio per i genovesi

90' saranno 4 i minuti di recupero

88' INCREDIBILE! ARMANGO! TIRO LEGGERMENTE DEVIATO DALLA DISTANZA ED E' 2-3!

85' LA LOANESI PROVA A RIAPRIRLA, PUNIZIONE VINCENTE DI SZERDI, 1-3 AL DEVICENZI

83' esce Trudu tra gli applausi, Luca Guelfi al suo posto

80' Bozzo salva l'onore dei suoi, grande uscita in extremis e 0-4 evitato

78' Chiarabini, acciaccato, lascia il campo per Biello

76' DOPPIETTA DI TRUDU! IL VIA DELL'ACCIAIO CHIUDE I CONTI, ANCORA UN INSERIMENTO E TOCCO PRECISO ALLE SPALLE DI BOZZO

75' esce anche Giordana, in campo Caretti

70' un cambio per parte, Fumagalli entra per Mela nella Loanesi, il Via dell'Acciaio risponde con Ndao per Matteo Guelfi

66' Insolito viene richiamato in panchina, al suo posto Mandraccia

65' bello spunto di Sfinjari, Insolito va al tiro da posizione centrale, Lovecchio c'è

58' Armango scala in posizione di mezz'ala, Sfinjari e Insolito fiancheggiano davanti Mela, Antonelli centrale difensivo

54' combinazione al limite della Loanesi, Sfinjari tenta il tiro a giro, ma la conclusione resta centrale.

53' Falsini - Costa, prima sostituzione anche per i genovesi

52' angolo per gli ospiti, il tiro deviato sfila di poco alla sinistra di Bozzo

51' seconda sostituzione, Staltari rileva Piazzai

50' ammonito Tuninetti

47' primo cambio per la Loanesi, Pisano lascia il campo per Sfinjari

46' si riprende

Secondo tempo

45' termina il primo tempo, Via dell'Acciaio in vantaggio di due reti al De Vincenzi

42' GOL SBAGLIATO GOL SUBITO, IL VIA DELL'ACCIAIO RADDOPPIA CON CHIARABINI, BOZZO PROVA A DEVIARE LA SFERA MA NON RIESCE A TOGLIERLA DALLO SPECCHIO

41' altra occasione sprecata dalla Loanesi, Insolito aveva la porta spalncata di fronte a se ma di testa ha apoggiato il pallone tra le mani di Lo Vecchio.

38' punizione di Armango poco fuori dal vertice dell'area, la sfera termina docile tra le mani di Lo Vecchio

33' prova a reagire subito la Loanesi, clamorosa occazione sprecata da Giordana, la palla rimbalza in piena area, ma il centrocampista non trova il tempo della battuta

28' TRUDU! VIA DELL'ACCIAIO IN VANTAGGIO, PASTICCIO DELLA LOANESI AL LIMITE DELL'AREA, SI INSERISCE LA MEZZ'ALA CHE DI DESTRO INFILA LA PORTA DI BOZZO.

25' guizzo di Poggioli, coordinazione non perfetta e sfera sopra la traversa, ma il tasso di difficoltà della giocata era altissimo

22' ennesima azione pregevole Mela - Armango, l'argentino tenta il lob ma non con la dovuta forza per impensierire Lo Vecchio

22' si fa vede anche il Via dell'Acciaio, Falsini tenta l'allungo in piena area ma manca la sfera per pochi centimetri

20' parapiglia di fronte a Bozzo, alla fine Del Panta fischia una punizione a favore della Loanesi

17' gran palla di mela per Armando, sinistro di prima intenzione fuori di un soffio

12' ritmi particolarmente intensi in queste prime battute, la posta in palio è infatti particolarmente alta, soprattutto per i padroni di casa

5' la partita si incendia subito, tiro fuori di poco da parte degli ospiti, sul ribaltamento di fronte Insolito chiama Lo Vecchio alla grande parata, sulla ribattuta Armango calcia alto di poco

4' squadre speculari in campo, 4-3-3 su entrambi i fronti

1' si parte!

Primo tempo

Loanesi: Bozzo, Tuninetti, Furnari, Piazzai, Pisano, Szerdi. Giordana, Antonelli, Mela, Armango, F. Insolito.

A disposizione: Piave, Mandraccia, Sfinjari, Staltari, Caretti, Patitutti, Rossello, Fumagalli.

Via dell'Acciaio: Lo Vecchio, Spadaro, Ciminelli, Guelfi M., Orero, Iacopino, Chiarabini, Trudu, Falsini, Poggioli, Pozzati.

A disposizione: Carbone, Bacigalupo, Corazza, Guelfi L., Ndao, Costa, Napoli, Federici, Biello.

Allenatore: Pecoraro.