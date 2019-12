Calcio, Seconda categoria B: il Dego ci ha preso gusto, 3-1 al Sassello ed aggancio a Calizzano e Plodio

Ancora un successo esterno, ancora tre reti, ancora Paolo Mozzone a segno con una doppietta (secondo marcatore Guastamacchia): sono tante le analogie del successo del Dego di questa sera sul Sassello (in gol con Rebagliati), rispetto alla vittoria di domenica scosa sulla Vadese .

Ciò che più conta per i valbormidesi, però,è sono i 6 punti in graduatoria raccolti negli ultimi quatro giorni, utili per proiettarel la squadradi Bagnasco al quarto posto, a pari punti con Calizzano e Plodio.