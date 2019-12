Calcio. Serie D, mercoledì di recuperi per il girone A: alle 14.30 in campo Vado-Chieri e Casale-Fossano

Il primo successo esterno della stagione, Coppa Italia esclusa, ha riportato entusiasmo in casa Vado, vittorioso appena tre giorni fa nella delicatissima sfida salvezza contro la Lavagnese. Al di là del punteggio (3-0 senza alcun diritto di replica), i rossoblù hanno finalmente mostrato maggiore solidità in fase difensiva, seppur contro un avversario non di primissima fascia che sta attraversando, ormai da diverse settimane, un periodo piuttosto difficile.

Per la formazione di Tarabotto, però, non c'è neanche il tempo di festeggiare. Alle 14.30, infatti, Piacentini e compagni riceveranno al "Chittolina" la visita del Chieri, gara valevole come recupero della tredicesima giornata del gruppo A di Serie D.

Con Scannapieco e Donaggio passati all'Imperia proprio nella giornata di ieri, dopo le già citate partenze di Gagliardi e Oubakent, la società rossoblù ha messo a segno tre colpi in entrata: il difensore Simone Guarco, l'esterno classe 2001 Giacomo Cecon e l'attaccante ex Chieti Nicolò Bruschi.

Una rosa quindi in parte rivoluzionata già nei primissimi giorni di dicembre, con la speranza di risalire definitivamente dalle sabbie mobili di una classifica ancora cortissima.

A livello di formazione difficile immaginare grossi stravolgimenti rispetto al match di domenica, con Piacentini e Alessi pronti a guidare ancora una volta l'attacco rossoblù.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore e webcronaca su Svsport.it