Giudice Sportivo, Eccellenza: tre giornate per Buonocore e Severi, una giornata a Scarpino, Oliviero e Panepinto

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 30/11/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

GARE DEL 1/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata da un AA).

SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

In reazione ad un fallo subìto, colpiva un avversario con un calcio aduna gamba, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CASTRO MATIAS ROMAN (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MASSA RICCARDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FINOCCHIO DANTE (FINALE)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SBARRA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DEFILIPPI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

ROCCA ANDREA (FINALE)

MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

ROMANO MATTIA (ANGELO BAIARDO)

TECCHIATI FILIPPO (BUSALLA CALCIO)

MASSARA EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RUSSOTTI RENATO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

DANIO ALESSANDRO (PIETRA LIGURE 1956)

FONTANA CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)