Basket femminile: una grande Amatori Savona passa 55-49 a San Giovanni Valdarno

OTTOVOLANTE APS che espugna il Palagalli di San Giovanni Valdarno con un punteggio di 49- 55 e centra l’ottava vittoria consecutiva. Inizio di partita che vede le savonesi fare molta fatica, in attacco sono ferme e si affidano a soluzioni personali mentre in difesa sono molle e sperano nell’errore avversario che però questo non accade e finiscono alla prima sirena sotto nel punteggio 18-10.

Dopo il primo mini-intervallo sembra che la sveglia usata da coach Dagliano abbia funzionato, infatti le liguri entrano in campo più aggressive in difesa ed in attacco giocano più di squadra, riuscendo così a ricucire lo svantaggio preso nella prima frazione ed arrivare alla sirena di metà partita 25-25. Terzo periodo che vede le biancorosse continuare a macinare un bel gioco offensivo ed aumentare la ruvidità difensiva riuscendo così a piazzare il primo vero vantaggio arrivando anche sul +10, ma lo sforzo è stato tanto ed alcuni errori banali fanno riportare sotto le toscane fino al -5 (41-36 al 30’).

Nell’ultimo periodo di gioco le ragazze di coach Dagliano sono brave a non perdere la concentrazione gestendo così il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita 49-55. Come spesso accade un brutto approccio alla partita, ma brave a capire le problematiche che la partita ha presentato e brave a trovare le giuste soluzioni.

Prossimo impegno domenica 8 dicembre alle 18.15 al Geodetico l’ultimo derby ligure del girone d’andata contro Cestistica Spezzina.

Serie B Femminile – 9° giornata A.S.D. Number 8 San Giovanni Valdarno - Amatori Pallacanestro Savona 49-55 (18-10; 25-25; 36-41)

SAN GIOVANNI VALDARNO: Baggiani 7, Campagnano 3, Ermini n.e., Bidini 2, Argenti n.e., Tognaccini 8, Nannini 12, Zavaglia n.e., Casucci, Innocenti 17, Del Puglia. – All. Fattorini Ass. Borsi

SAVONA: Vivalda 2, Pregliasco, Picasso, Carbonell 2, Poggio 7, Dagliano A. 11, Paleari 13, Principi 7, Zappatore 7, Leonardini 6. – All. Dagliano R. Ass. Faranna - Cacace