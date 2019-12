Calcio, Sassello - Vadese. Gli azzurrogranata chiederano la ripetizione del match. Saltarelli: "Testata di Varaldo a Suetta, era rigore ed espulsione"

Sassello - Vadese potrebbe prolungarsi oltre i regolari novanta minuti di gioco.

Al fischio finale, il risultato segnava 1-1, con i gol di Rebagliati e Mandaliti, ma mister Saltarelli ha annunciato il ricorso del club azzurrogranata, a causa di un presunto errore tecnico commesso dal direttore di gara a 5 minuti dalla fine:

"Non sono solito parlare di arbitri, quello che succede in campo è giusto che rimanga in campo. Premetto hce mi spiace molto per il giovane direttore di gara, inviato a dirigere una partita sicuramente non semplice, ma credo sia giusto tutelare la nostra squadra per quanto avvenuto.

All'85' Varaldo con il pallone in mano, a gioco in corso, ha colpito con una testata Suetta. Il direttore di gara ha fatto riprendereil gioco con una palla a due, ammomendo il portiere del Sassello invece di decretare il calcio di rigore e l'espulsione.

Ci sembra doveroso depositare domattina il ricorso e chiedere quindi la ripetizione dell'incontro.

Vincere non è facile, oggi abbiamo commesso anche noi degli errori, ma di fronte a un episodio così eclatante è giusto non chiudere gli occhi".