Calcio. Serie D: il Savona non sfonda, ma con sei 2001 in campo arriva un buon pari contro il Chieri. Barresi: "Prestazione ok, le condizioni del campo ci penalizzano troppo" (VIDEO)

In una quindicesima giornata caratterizzata da ben sei "X" in schedina, anche Savona e Chieri si dividono la posta nel match andato in scena al "Bacigalupo", un risultato nel complesso giusto per quanto visto nell'arco di tutti i novanta minuti.

Ad un buon primo tempo della formazione biancoblù, imbottita di giovani come ben sei 2001 nella formazione di partenza, ha fatto seguito una ripresa dove è stato il Chieri a gestire meglio la palla, senza però creare alcuna occasione significativa dalle parti di Guadagnin.

Non hanno convinto fino in fondo i cambi operati dalla panchina savonese nella ripresa, con David, Tripoli e Obodo che non sono riusciti ad entrare nel vivo della gara.

In sala stampa, mister Simone Barresi, oggi a bordo campo al posto dello squalificato De Paola, ha commentato la prova fornita dai suoi, recriminando anche per le condizioni del terreno di gioco