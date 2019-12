Calcio, Seconda Categoria. Il Mallare cerca la vetta della classifica: le designazioni arbitrali dei recuperi

Occasione da non perdere per il Mallare di mister Ghione. Il recupero infrasettimanale con il fanalino di coda Murialdo potrebbe, in caso di vittoria, consentire di scavalcare la Vadese, corazzata che ha conquistato solo un punto nelle ultime due gare, sebbene sia in attesa di sapere se verrà accolto il ricorso presentato al termine della partita con il Sassello. Missione terzo posto per la Priamar, impegnata sul difficile campo di Pallare. Completa il quadro l'incontro tra la Rocchettese e il Sassello. Di seguito, gli arbitri degli incontri:

MURIALDO - MALLARE: Luca Novaro Mascarello di Imperia

PALLARE - PRIAMAR: Stefano Doglio di Savona

ROCCHETTESE - SASSELLO: Maurizio Accame di Albenga