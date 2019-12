Calcio. Si apre un nuovo capitolo per Luca Donaggio: "Grazie Vado! Era il momento di cercare nuovi stimoli"

Vedere Luca Donaggio, domenica scorsa, con una casacca diversa da quella del Vado ha impressionato non poco addetti ai lavori e appassionati calcistici del campo ponentino.

L'attaccante di Toirano ha infatti legato a doppio filo il proprio nome a quello del club del presidente Tarabotto, ma per l'ex centravanti rossoblu è arrivato il momento di una nuova avventura.

“Il mio ringraziamento va a tutte le componenti del Vado – ha esordito Luca – per la fiducia che mi hanno dimostrato in tutti questi anni. Di tempo ne è passato parecchio dal mio arrivo al “Chittolina” e proprio per questo motivo è sorta la necessità di ricercare nuovi stimoli e di lanciarmi in una nuova sfida; lascio una società in cui mi sono sempre trovato bene e chissà che un giorno le strade non possano nuovamente incrociarsi, al momento però non posso che augurar loro di centrare la salvezza e di riuscire ad esprimere tutto il porenziale di cui la squadra è dotata.

Ora però è il momento di pensare all'Imperia:

“Il ritorno in Eccellenza non lo vivo affatto come un declassamento, anzi: la piazza è a dir poco importante, inoltre faccio fatica a ricordarmi un campionato così competitivo. Non parlo solo delle prime della classe, tutte le squadre hanno giocatori capaci di poter creare delle difficoltà. Noi però siamo convinti dei nostri mezzi, c'è qualità e sono convinto che combatteremo fino alla fine per il nostro obiettivo”