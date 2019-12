Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: non omologato il risultato di San Bartolomeo - Borgio Verezzi

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 4/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

SORRENTINO ROBERTO (CERVO 2016)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VINAI YURI (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BALDO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)

TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D.)

GARE DEL 8/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/12/2019

SAN BARTOLOMEO CERVO - BORGIO VEREZZI

Il G.S. "

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. BORGIO VEREZZI, con p.e.c. in data 9/12/2019,h. 12.17, in cui veniva richiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Considerato che dal citato preannuncio si evince l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

" Considerato, altresì, che nel rispetto dei termini previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S. e, precisamente in data 9 dicembre 2019, h 12.25, è stato, poi, depositato il ricorso in cui si asserisce che aveva preso parte alla gara sopra citata in posizione irregolare quale giocatore non tesserato il giocatore della Società SAN BARTOLOMEO CERVO Lamin Bodiang nato 1/1/1998 veniva quindi chiesta la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente perdita della gara nei confronti della Società SAN BARTOLOMEO CERVO come previsto dall Art. 10 comma 1 del C.G.S.

" Considerato che anche dal precitato invio si evince l'avvenuta notifica dello stesso alla Società controparte, così come previsto dall'art. 67, comma 2, del C.G.S.

" Ritenuto opportuno soprassedere all'omologazione del risultato in attesa dell'eventuale presentazione di memorie da parte della Società controparte, nel rispetto del termine fissato dal comma 7 dell'art. 67del C.G.S.; - Rimanendo in attesa di comunicazioni da parte dell’ufficio tesseramento del Comitato Regionale. " Ritenuto, altresì, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 67 del C.G.S., stabilire che la pronuncia verrà assunta in data 19/12/2019;

Il G.S. Dispone: " Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara di cui trattasi in attesa dell'eventuale presentazione di memorie da parte della Società controparte, nel rispetto del termine fissato dal comma 7 dell'art. 67 del C.G.S.; " Di stabilire che la pronuncia sul ricorso in questione verrà assunta in data 19/12/2019. "

Di individuare quali soggetti cui notificare il presente provvedimento la Società SAN BARTOLOMEO CERVO e la Società BORGIO VEREZZI. " Sono fatti salvi gli altri provvedimenti assunti nel corso della gara in questione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR)

GASPARLIN ROBERTO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LUPICO NICHOLAS (SANTO STEFANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCUCCI LUCA (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ODDO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)

GIAMPA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CAPOZUCCA DANIELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

XHURI GLEDI (ACADEMY ALBISSOLA F C)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

SOSCARA DOMENICO (CARLIN S BOYS)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

CACCIATORE ANDREA (RIVA LIGURE)

GINATTA ALESSANDRO (SANTO STEFANO)

AMBESI FRANCESCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LUPU ROMAN (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALTOMARE GAETANO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

SEJDINI MARIO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

IZETTA LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)

TESTINI VINCENZO (ONEGLIA CALCIO)

MARRI MASSIMO (RIVA LIGURE)

CIBRARIO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

TOMAO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

DELLORIENTE FABIO (VILLANOVESE A.S.D.)

TERRAGNO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)