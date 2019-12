Calcio, Parte al meglio il "nuovo" Pietra. Pisano: "Mercato estivo sbagliato? Non sempre c'è un colpevole"

Finalmente una bella boccata di ossigeno per il Pietra Ligure, pronto a superare 7-0 il Molassana e conquistare la seconda vittoria da inizio campionato.

Un possibile bivio per i biancazzurri di Mario Pisano, dopo l'importante numero di operazioni portate a compimento nel corso del mercato dicembrino.







Mister, in 90 minuti avete realizzato quasi il numero degli stessi gol messi a segno nelle precedenti 13 partite.

“C'è da dire che il Molassana sta attraversando un momento di transizione e ciò ci ha agevolato. Mentalmente la situazione era particolare dopo due partie contro Alassio e Genova Calcio dove avremmo meritato di portare a casa sei punti invece di due. La squadra si è sciolta solo dopo il 3-0, in quel momento abbiamo dimostrato finalmente le nostre qualità”.







Sono arrivati tanti giocatori, segno delle cattive scelte nel corso dell'estate?

“Ci sono situazioni in cui ognuno fa ciò che deve fare, ma l'esito non è sempre quello atteso. Quando ciò accade è necessario correre ai ripari, senza focalizzarsi nella ricerca di un colpevole, solo così puoi garantirti un futuro migliore. A giocatori staff e società non posso muovere nessun appunto”.







Come cambiano i vostri obiettivi, dopo le ambizioni palesate nel corso dell'estate?

“C'è stata una campagna mediatica approssimativa nei confronti del Pietra Ligure, soprattutto negli scorsi mesi e all'interno del campionato più competitivo degli ultimi 20 anni. Non dimentichiamo nemmeno l'alto numero di infortuni, ma ora sta a noi tirarci fuori da questa situazione, dimostrando con i fatti come ad affossarci sia stato proprio questo tipo di eventi”.