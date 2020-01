Calcio. Savona, De Paola prova a compattare l'ambiente per la delicata trasferta di Verbania: "Ritroviamo grinta e carattere, bisogna ripartire subito forte" (VIDEO)

Seconda giornata di ritorno per il Savona di mister De Paola, di scena domani pomeriggio allo stadio "Pedroli" contro il Verbania. I biancoblù, che partiranno alla volta del Lago Maggiore già nel pomeriggio, vogliono dimenticare in fretta il brutto passo falso di sette giorni fa contro il Seravezza, vittorioso al "Bacigalupo" per 5-1.

Il trainer degli striscioni, dopo l'addio di Obodo, avrà, a livello di formazione, una possibiltà di scelta praticamente azzerata, con solamente un paio di dubbi tra Dinane, Brignone, D'Ambrosio e Stronati.

Ecco la video intervista realizzata al tecnico biancoblù subito dopo l'allenamento di rifinitura