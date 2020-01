Calcio. Savona, doccia gelata in pieno recupero: Pedrabissi rimonta gli striscioni, al "Pedroli" finisce 2-2

VERBANIA - SAVONA 2-2 (10' Ghinassi, 21' Stronati, 75' Pedrabissi, 93' Pedrabissi rig.)

IL FINALE DAL "PEDROLI". IL VERBANIA AGGUANTA IL 2-2 IN PIENO RECUPERO, SAVONA BEFFATO NEL FINALE QUANDO LA VITTORIA SEMBRAVA ORMAI COSA FATTA

93' PEDRABISSI NON SBAGLIA DAL DISCHETTO E REALIZZA IL 2-2, doccia gelata per il Savona proprio nel recupero

92' RIGORE PER IL VERBANIA: atterrato Austoni in area di rigore, nessun dubbio per il direttore di gara

91' pericoloso Austoni con un gran sinistro in diagonale, super Vettorel salva la porta alzando in angolo con la punta della dita

90' quattro minuti di recupero

89' fallo di mano in attacco fischiato al Verbania, respira il Savona

86' entra anche Amendola al posto di Giovannini

85' ultimi cinque minuti di gara, grande agonismo in questo finale, con i piemontesi che cercano di raddrizzare il punteggio dopo la rete di Pedrabissi

77' D'Ambrosio per Stronati, forze fresce per mister De Paola

75' LA RIAPRE IL VERBANIA: deviazione sottomisura di Pedrabissi sugli sviluppi di un corner battuto da Musso, sorpreso Vettorel sul primo palo. 1-2 il nuovo parziale

73' ammonito Osei, sgambettato Disabato all'altezza della mediana

71' Giovannini calcia di sinistro dal limite dell'area piccola, tiro smorzato da Gatti che termina tra le braccia di Russo

69' rovesciata volante di Austoni sul corner battuto dal solito Musso, sfera alle stelle

67' De Paola inserisce Brignone al posto di Lazzaretti

62' Perpepaj per Artiglia, primo cambio in casa Verbania

57' ammonito Vettorel per perdita di tempo, secondo giallo tra le file savonesi

56' Verbania più pimpante in questo avvio di ripresa, non deve abbassare troppo il baricentro la squadra di De Paola

55' uscita a vuoto di Vettorel su un lancio lungo dalle retrovie, Gatti riesce ad anticiparlo di testa, ma è provvidenziale l'intervento risolutivo di Ghinassi che evita la rete dell'1-2

53' proteste del pubblico di casa per un presunto tocco di mano di Albani al limite dell'area, lascia proseguire il signor Bonacina di Bergamo

50' violenta conclusione dal limite di Austoni, pallone alto che non crea problemi a Vettorel comunque proteso in tuffo

49' giallo per Lazzaretti, trattenuto per la maglia il centrocampista piemontese Musso

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, Savona avanti 2-0 sul Verbania grazie ai gol di Ghinassi e Stronati

43' Disabato serve un cioccolatino a Siani nel cuore dei sedici metri, l'attaccante ex Ravenna salta il portiere Russo in uscita, ma sbaglia clamorosamente la mira calciando sul fondo da posizione favorevolissima. Striscioni a un passo dal 3-0

40' striscioni in controllo della gara, padroni di casa in evidente difficoltà in fase di costruzione

30' cerca di scuotersi il Verbania, ma la formazione di Cotta si affida a semplici lanci lunghi facilmente leggibili dalla retroguardia ligure

21' E C'E' IL RADDOPPIO DEGLI STRISCIONI! Altra pallone delizioso di Disabato nel cuore dei sedici metri, altro colpo di testa di Ghinassi questa volta respinto da Russo, che nulla può sul tap in ravvicinato di Stronati, al primo centro in maglia biancoblù

20' Giovannini guadagna una punizione interessante dalla stessa mattonella da cui è scaturita la rete di Ghinassi, sul pallone ancora Disabato

18' condizioni del terreno di gioco davvero pessime, fango praticamente ovunque che non rende certo agevole la manovra delle due squadre

12' risponde il Verbania su calcio piazzato, gran botta di Pedrabissi dal limite ribattuta con il corpo da Venneri

10' SAVONA IN VANTAGGIO! Perfetta punizione dalla trequarti calciata da Disabato, colpo di testa vincente di Ghinassi che infila l'incolpevole Russo. Biancoblù avanti al "Pedroli", esulta il presidente Sgubin

8' De Paola non rinuncia al suo 4-3-3, con Dinane terzino sinistro e Stronati esterno d'attacco al posto di D'Ambrosio

4' sugli spalti del "Pedroli" il presidente biancoblù Sergio Sgubin e il commercialista Carlo Sergi

2' Verbania in completo scuro, divisa completamente gialla per la formazione di De Paola

1' si parte

PRIMO TEMPO

Formazioni

VERBANIA (4-3-3): Russo, Lonardi, Gioria, Fortis, Gatti, Mutti, Osei, Musso, Austoni, Artiglia, Pedrabissi. A disposizione: Strola, Perpepaj, Margaroli, Colombo, Gambino, Della Vedova, Ingignoli, Panzani. Allenatore: Cotta

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Dinane; Lazzaretti, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati. A disposizione: Guadagnin, Brignone, Curci, Balla, D'Ambrosio, Giorgi, Rovido, Amendola, Padovan. Allenatore: De Paola