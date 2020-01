Calcio a 5, Serie D. Olimpia Carcarese vittoriosa all'esordio. Pareggio tra Rocchettese e Bragno (FOTO)

Ieri, si è ufficialmente alzato il sipario sul girone valbormidese di calcio a 5, categoria Serie D. Le gare si sono disputate sul green del Tennis Club di Cairo Montenotte.

La prima giornata ha avuto come grande protagonista l'Olimpia Carcarese. I biancorossi, infatti, trascinati da uno straripante Manti, hanno superato per 8 reti a 2 il Cengio. Le altre reti carcaresi portano le firme di Ciappellano (doppietta), Allario, Concas e Manfredi. Di Chinazzo le due marcature dei granata, scesi in campo per l'occasione in divisa gialla.

La gara inaugurale, che vedeva opposte le formazioni di Rocchettese e Bragno, è terminata con un pareggio ricco di reti: 8 a 8. Per quanto riguarda i rossoblu guidati da Simone Ferrero, spicca la performance di Mattia Carta, il quale, dopo aver segnato contro il Dego domenica nel campionato a 11, è stato in grado di mettere a segno un poker, condito poi dai goal di Ferraro e Romero, quest'ultimo autore di una tripletta. Per il Bragno, sono andati a segno Abbaldo, Mignone (doppietta), Ghiso (doppietta) e Bottinelli (tripletta). Il girone conta cinque squadre, bisognerà quindi attendere ancora qualche giorno per vedere all'opera i ragazzi del Millesimo.