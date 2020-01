Calcio. Serie D, il Vado cerca ulteriori conferme a Casale: rossoblù di scena al "Palli" per proseguire la risalita

E' uno di quei campi insidiosi da cui è sempre complicato portare via anche un solo punticino - il Casale tra le mura amiche ha raccolto fin qui sei vittorie, quattro pareggi e nessuna sconfitta - ma il Vado di mister Tarabotto non vuole porsi limiti dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Ghiviborgo e punta a sfruttare il buon momento, fisico e mentale, per proseguire la risalita verso zone di classifica più tranquille.

La trasferta in terra piemontese (fischio d'inizio alle 14.30) rappresenta quindi una tappa di alta montagna che i rossoblù cercheranno di archiviare limitando innanzitutto i danni, ben sapendo di affrontare una compagine, quella nerostellata, in grande condizione nonostante il ko di sette giorni fa al "Luperi" di Sarzana contro la Fezzanese: "Ho rivisto la partita e, nonostante la sconfitta - sottolinea Tarabotto - il Casale ha dimostrato di avere una qualità e un'organizzazione difficilmente rintracciabili in altre squadre".

A livello di formazione, il tecnico rossoblù dovrà rinunciare ancora una volta a Piu e Piacentini, mentre rientreranno dalla squalifica Tomasini e Gallo. Spazio al solito 4-3-1-2 con Bruschi trequartista alle spalle di Varela e Alessi, reduce dalla decisiva doppietta rifilata la scorsa settimana al Ghiviborgo.

Per quanto riguarda il resto del programma, occhi puntati su Prato-Verbania e Sanremese-Lavagnese; da tripla il sentito derby toscano tra Real Forte Querceta e Lucchese, mentre il Ligorna di Monteforte cercherà di riscattarsi ricevendo la Fezzanese tra le mura di casa.