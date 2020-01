Calcio, Prima Categoria A: ammende per Borghetto e Olimpia Carcarese, 11 giocatori fermi per almeno un turno

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 19/ 1/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 75,00 BORGHETTO 1968

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali per tutta la durata della gara rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose.

Euro 75,00 OLIMPIA CARCARESE

Ammenda Euro 75 per il comportamento dei propri sostenitori i quali nel corso della gara rivolgevano alla società avversaria e ad alcuni specifici giocatori della squadra avversaria espressioni ingiuriose ed irriguardose.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SESIA ANGELO (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PARODO DIEGO (BORGHETTO 1968)

A gioco fermo colpiva con una manata il volto di un giocatore avversario nel contempo rivolgendo allo stesso espressioni irriguardose

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI PRIMA ALEX (SPERANZA 1912 F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI ROCCIA DANIELE (ALTARESE)

ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

BRIGNOLI DAVIDE (SOCCER BORGHETTO)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

NARDULLI NICOLAS (BORGHETTO 1968)

ANDRENACCI GIACOMO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

CRUDO ERIK (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TORRENGO ANDREA (AURORA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

DI SALVO MARCO (AREA CALCIO ANDORA)

SCAGLIONE MANUEL (AREA CALCIO ANDORA)

TAMBORINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

LEOCADIA MATTEO (BORGHETTO 1968)

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARASSINO GIANVITO (AREA CALCIO ANDORA)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PUTRINO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SIMONASSI ALBERTO (BORGHETTO 1968)

CANAPARO LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

VARIO LUCA (LETIMBRO 1945)

FRANCO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)

CAMBONE JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SERRA GIACOMO (SOCCER BORGHETTO)