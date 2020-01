Rugby: via ai recupero per Savona, si parte con la trasferta contro l'Amatori Genova

Domenica coda per il campionato C 1 di Rugby dove il Savona andrà a Sant’Olcese (ore 14,30) per recuperare il primo incontro con l’Amatori Genova.

Bizzarramente i due incontri fra le squadre sono stati entrambi rinviati per tempo avverso; avrebbe dovuto essere l’incontro di apertura ed è diventato un doppio scontro di chiusura.

Nel frattempo la prima fase si è conclusa ed ha già espresso i numi delle squadre che affronteranno il girone Promozione per la serie B: Fedrigari Cus Pavia, Rugby Savona e Amatori Genova.

I recuperi non saranno quindi importanti per il passaggio, ma potranno modificare la classifica.

Il Pavia è ora primo con 29 punti, seguito da Savona a 27 ed Amatori 20; tutto può succedere con 10 punti da assegnare, il vertice potrebbe essere raggiunto da entrambe le squadre.

L’incontro, qualunque sia la classifica, è comunque quanto mai atteso e costituisce un classico nel panorama rugbystico. Ricordiamo che L’Amatori è squadra scesa dalla serie superiore e sconta in quest’anno un riassestamento di risorse che ne ha condizionato il rendimento, cambiando allenatore ed alcuni uomini in ruoli chiave.

Da qui il responso del campo, dove ad oggi ha sempre vinto nei confronti di Imperia e Recco ed è stata superata da Pavia.





Sul fronte Savona finora tutte vittorie, con e senza bonus offensivo, compresi i doppi incontri con i lombardi; da qui si dovrebbe ammettere un favore del pronostico per i colori biancorossi.

Il Rugby Savona ha continuato a lavorare per la seconda fase, assestando schemi e gioco, l’obiettivo di questa stagione agonistica. L’allenatore Costantino ha alzato il livello medio della compagine, favorendo molti ricambi ed allargando la rosa; u po’ di competizione interna per scendere in campo ha messo stimoli nuovi ed i risultati si sono visti.

Detto questo resta la grande incognita dell’incontro per se stesso, da sempre sentito dalle squadre e che non ha mai deluso sul piano dello spettacolo; ricordiamo che nella stagione della promozione in serie B l’ Amatori vinse tutte le partite disputate tranne l’incontro alla Fontanassa dove i biancorossi con tenacia ottennero un meritato 15-14.





CLASSIFICA: Fedrigari Cus Pavia 29, Savona 27 (**), Amatori Ge 20 (**), Union Riviera 9, Pro Recco 0

(*) partite da recuperare