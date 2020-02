Calcio. Vado, la sfida casalinga contro il Ligorna per dimenticare il ko nel derby. Gallo: "Carichissimi e determinati, questa squadra può fare ancora molto bene"

E' una delle pedine inamovibili nello scacchiere rossoblù di Luca Tarabotto. Stiamo parlando di Andrea Gallo, centrocampista classe '97 ex Savona, che presenta la sfida di campionato tra Vado e Ligorna, uno scontro diretto di vitale importanza per le ambizioni di salvezza di entrambe le squadre.

"E' inutile girarci intorno, quella di domani sarà una partita importantissima per le nostre ambizioni di salvezza - le parole del giocatore rossoblù - è stato un peccato non aver raccolto punti contro il Savona, ma penso che già da inizio anno si sia visto un Vado più compatto e organizzato rispetto al girone d'andata: personalmente credo cono grande convinzione nella società e nel progetto sportivo, l'importante è ragionare partita dopo partita cercando di portare a casa più punti possibili".

Dopo aver occupato il ruolo di mediano, mezzala e persino di seconda punta, Gallo si sta calando al meglio nella posizione di trequartista alle spalle di Bruschi e Varela: "Se mi dicessero di fare il portiere non sarebbe assolutamente un problema per me, sta al mister decidere in quale ruolo impiegarmi".