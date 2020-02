Come prepararsi per un'estate di Yoga con Alfonso Melis

Grazie ai consigli di Alfonso Melis, esperto del portale Rews.it, potrai goderti a pieno l’estate ritrovando il benessere mentale e fisico messo a dura prova dalle fatiche invernali e dalla spossatezza primaverile. Per praticare Yoga servono solo un tappetino e degli abiti comodi perché, al resto, ci pensa l’insegnante. Per questo ti consigliamo di guardare la recensione completa di Alfonso Melis e di attrezzarti subito per prepararti ad una calorosa e rigenerante estate di Yoga.

Cos’è lo Yoga spiegato in poche parole?

Rews.it identifica lo Yoga come l’insieme delle pratiche meditative e ascetiche nate in India. Più che una disciplina è un mezzo di pulizia e salvezza spirituale. Ovviamente l’elevazione spirituale che si accompagna allo Yoga è unita ad un lavoro sull’elasticità fisica attraverso il quale si migliorano la postura e le eventuali tensioni muscolari.

A chi è rivolto?

Lo Yoga è particolarmente consigliato a chiunque desideri ritrovare un piccolo momento di benessere dalle tensioni quotidiane che, anche se sembrano essere insignificanti nell’arco di una giornata, sicuramente comportano contrazioni muscolari incontrollate che sfociano in mal di testa, mal di schiena e altri piccoli acciacchi cronici. Non a caso, finalmente, lo stress è stato riconosciuto come una vera malattia e, per chi ne soffre, lo Yoga è un vero toccasana ma non solo. Difatti è adatto a donne in gravidanza, bambini, anziani o persone di qualsiasi genere ed età. Lo Yoga crea distensione, rilassamento, meditazione e la crescita dell’autoconsapevolezza fisica e psichica di sé.

Perché iniziare?

Alfonso Melis ne è fermamente convinto, Iniziare a praticare Yoga è un grande cambiamento che ti migliorerà, giorno dopo giorno, anche nelle piccole cose. Gestirai meglio lo stress, sentirai il tuo corpo meno teso e recupererai il riposo iniziando a dormire meglio. Rews.it, rivista online diretta da esperti nel settore, specifica come le discipline orientali, in particolare quelle di matrice spirituale e filosofica, si fondano proprio sul concetto di equilibrio tra mente e corpo. Senza una compensazione tra ciò che è carnale e ciò che è spirituale, infatti, il corpo tende ad ammalarsi e a stare male. Lo stesso concetto si ritrova in ogni aspetto della vita delle persone che vestono, si nutrono e si comportano cercando continuamente l’equilibrio tra ciò che è esteriore e ciò che è interiore.





Si può abbinare ad attività sportive?

Se vuoi prepararti alla prova costume lo Yoga non farà miracoli ma infonderà in te un senso di benessere che sarà di sprono per metterti in moto, recuperare la tua forma fisica e mangiare meglio. Quindi se vuoi abbinarlo ad un’attività sportiva, qualunque essa sia, non potrai che beneficiarne. Magari se soffri di metabolismo lento e tendi a mangiare di più la sera, magari per noia o nervosismo, prova a inserire lo Yoga nelle ore serali e a spostare l’attività fisica al mattino. Se vuoi gestire meglio lo stress iniziare la giornata con una bella sessione di Yoga, invece, sarà un vero toccasana. Tutto dipende da come intendi preoccuparti per il tuo benessere e dal consiglio su misura per te che riceverai rivolgendoti ad un esperto. L’importante è passare all’azione smettendo di rimandare.