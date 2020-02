Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: il campionato riprende con referti presanti, quattro giornate a Gjerga e Koroma, tre a Trifilio

Campionato Seconda Categoria Girone “A”

GARE DEL 8/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 2/2020

BRAZZINO MASSIMILIANO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

allontanato dal terreno di gioco per comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARIA MATTIA (ACADEMY ALBISSOLA F C)

AMMONIZIONE (III INFR)

FADLAOUI OTMAN (ACADEMY ALBISSOLA F C)

AMMONIZIONE (II INFR)

CABRERA MOSQUERA JAVIER ENRIQUE (ACADEMY ALBISSOLA F C)

GIACCHELLO PIETRO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAVONE NICCOLO (CARLIN S BOYS)

POLITI SUNNY (CARLIN S BOYS)

SICHI NICO (CARLIN S BOYS)

GARE DEL 9/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

SPARAVENTI STEFANO (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (I INFR)

SERPILLI DOMENICO (SANTO STEFANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GJERGA ALBERT (SAN BARTOLOMEO CERVO)

espulso dal terreno di gioco per aver colpito, a gioco fermo, con numerosi pugni al volto un giocatore avversario, veniva allontanato con forza dal terreno di gioco dai suoi compagni e dirigenti.

KOROMA ABDULAI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

espulso dal terreno di gioco per aver colpito, a gioco fermo, con numerosi pugni al volto un giocatore avversario, veniva allontanato con forza dal terreno di gioco dai suoi compagni e dirigenti.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TRIFILIO MATTEO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

in qualità di assistente di parte entrava sul terreno di gioco e colpiva un avversario con un forte pugno alla nuca.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LABRICCIOSA FABIO (CERVO 2016)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SORGI NIKOLAS (CERVO 2016)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

GJERGA ALBERT (SAN BARTOLOMEO CERVO)

TESTA MATTEO (VILLANOVESE A.S.D

AMMONIZIONE (III INFR)

GAROFALO MATTIA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BALDO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)

LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

DADDI PIETRO (ATLETICO ARGENTINA)

SESSOLO MATTEO (CERVO 2016)

SOLOMCHENKO DENYS (SAN BARTOLOMEO CERVO)

CONFORTI MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANTERI DANIELE (ATLETICO ARGENTINA)

INSOLITO FRANCESCO (BORGIO VEREZZI)

SANTANELLI ALESSANDRO (BORGIO VEREZZI)

SORRENTINO STEFANO (CERVO 2016)

AMORETTI MATTIA (RIVA LIGURE)

KABA BANGALY (SAN BARTOLOMEO CERVO)

CALARCO GIANLUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MANTERO ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

BAIANO GIUSEPPE (SANTO STEFANO)