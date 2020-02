Calcio, Prima Categoria. Pareggio che lascia l'amaro in bocca al ds dell'Olimpia Carcarese Gandolfo: "Calcio d'angolo dubbio. In generale siamo contenti: a Carcare si respira un'aria nuova"

Un pareggio per 2 a 2 che non può che lasciare l'amaro in bocca. Perché contro Altarese l'Olimpia Carcarese era riuscita grazie a un super Zizzini - zuccata vincente e punizione magistrale - a portarsi sul 2 a 0. Il dirigente Gandolfo commenta la gara e analizza a trecentosessanta gradi il momento sportivo e societario biancorosso.