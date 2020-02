Calcio, Albenga. Stop forzato per Paolo Bambino: "Stagione dai due volti, si impara anche da questi momenti"

Paolo Bambino dovrà lasciare la porta dell'Albenga con tutta probabilità per almeno un mese. I problemi alla spalla riscontrati dal numero uno bianconero lo scorso dicembre sono infatti riemersi in maniera più marcata nel match contro il Rapallo Rivarolese, consigliando uno stop precauzionale nel match di domenica scorsa contro l'Ospedaletti.

Paolo, domani ci sarà l'esame?

"Si, le condizioni della spalla sono ormai risapute. Si tratta di una sublussazione che però, con ulteriori accertamenti, va analizzata con maggior dettaglio per evitare ulteriori complicazioni. Già prima del match di andata contro il Sestri Levante mi ero dovuto fermare, gestendo la situazione nelle settimane seguenti, ma ora è arrivato a malincuore il momento di fermarsi".

Tempi di recupero?

"Se l'esame confermerà la diagnosi, dovrò stare lontano dalle partite per un mese o poco più".

Spazio a Michele Patrone.

"E' il suo momento e deve coglierlo. Michele è un ragazzo perbene e si è sempre allenato con grande efficacia. Anche in questi giorni mi sono sempre recato al campo per far terapia e stare vicino ai compagni e ho avuto modo a più riprese di confrontarmi con lui: ha tutti i mezzi per ritagliarsi il suo spazio".

Tornando al calcio giocato, nel girone di andata avete impressionato per solidità difensiva, mentre con l'anno nuovo sono emersi problemi inattesi.

"Ci siamo confrontati nello spogliatoio, ma è difficile individuare la causa degli errori che ci hanno impedito cdi rimanere attaccati al treno di testa. Se fosse una questione di puro allenamento, allora, avremmo dovuto palesare le medesime difficoltà anche nel girone di andata. Tanti episodi non ci sono girati a favore e ne paghiamo oggi le conseguenze".

Sul fronte personale è stata però la stagione del tuo ritorno in campo.

"Trovare continuità era il mio obiettivo e fortunatamente ci sono riuscito. resta il rammarico per una prima parte di campionato di alto profilo e un girone di ritorno fino ad ora parecchio sfortunato. E' una stagione dai due volti, ma si impara qualcosa anche in momenti come questi".