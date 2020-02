Calcio. Il Savona ferma l'attività del Settore Giovanile

Il comunicato:

In seguito all’ordinanza Regionale riguardante il Coronavirus tutte le competizioni sportive previste per il fine settimana sono rinviate a data da destinarsi.

Inoltre il Settore Giovanile del SavonaFBC, nella persona del suo Responsabile Andrea Berta e dei suoi dirigenti, preferisce prendere posizione sospendendo anche gli allenamenti per questa settimana, considerando la salute degli atleti di primaria importanza, e reputando poco sicura per l’incolumità’ dei ragazzi non solo l’aggregazione durante l’attività, ma soprattutto il dover affrontare spostamenti su treni e mezzi pubblici vari per raggiungere le strutture preposte.

Certi della vostra comprensione verso la nostra coscienziosa presa di posizione, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti per la splendida stagione sportiva che ci state regalando.