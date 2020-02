Grandi numeri per il Ju Jitsu Nazionale Csen a Quiliano

Grande risposta per il Campionato Nazionale di Ju Jitsu Csen che ha portato al Palasport di Quiliano (SV), il 22 e 23 febbraio, quasi 700 atleti, appartenenti a una 40ina società, provenienti da 10 Regioni Italiane.

“Sono molto soddisfatto della riuscita di questa manifestazione, che ha raccolto un centinaio di atleti in più rispetto a tre anni fa, quando il Settore era già venuto a Quiliano” ha commentato il Referente Nazionale del Settore Ju Jitsu Csen (Area Sportiva Agonistica Nazionale - Tradizionale e Moderno) M° Giuliano Spadoni. “In particolare, sono contento che ci sia stata una risposta positiva alla nuova gara di kata, perché significa che le nuove proposte recepiscono i reali bisogni degli atleti e delle società” ha proseguito al termine della manifestazione.

La due giorni di competizioni si è svolta senza intoppi con inizio alle h. 14:00 di sabato, con le gare di Duo System e Ne Waza per il Campionato, e quelle di percorso bambini, Ne-waza (fino a 12 anni), Agonistica, Duo System Basic, Accademia e Kata per il Trofeo Nazionale Csen Savona, che si è disputato in contemporanea. La domenica via ai combattimenti di Fighting System, Duo Show (Campionato), Demo Team e Fighting System con limitazioni (Trofeo) dopo l’apertura istituzionale tenutasi alle h. 9:30. Ad intervenire il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, l’Assessore allo Sport del Comune di Quiliano Tiziana Bruzzone, il Fiduciario FIJLKAM Settore Ju Jitsu Stefania Bavoso, il Presidente della Polisportiva di Quiliano Aureliano Pastorelli e il Presidente del Comitato di Savona Mauro Diotto. Una targa ricordo come segno di riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno è stata consegnata alla Campionessa di Brazilian Ju Jitsu e Grappling Rita Tana, da poco entrata nel ranking mondiale No-Gì e anche Tecnico e Arbitro Csen, a Raffaele Buovolo, collaboratore organizzativo agli eventi Csen, a Roberto Di Maggio, membro della Commissione Tecnica Nazionale, a Gerardo Vallone, Responsabile Nazionale Arbitri, al nuovo Responsabile Nazionale Pdg Franco Tuseo, a Filippo Domenicali, nuovo Referente Regionale Pdg e a Davide Adami, Referente Csen Ju Jitsu Savona e Tecnico dell'Asd organizzatrice California Club Arenzano.

“Il livello tecnico della competizione è cresciuto molto dalla gara nazionale fatta qui a Quiliano qualche anno fa, soprattutto nel Ne-waza”, ha affermato la campionessa appena inserita 1^ nel ranking mondiale grappling No-Gì per la categoria Master Rita Tana, mentre il Referente Ju Jitsu Csen Savona e Tecnico dell’Associazione organizzatrice Adami ha espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti dal Ju Jitsu nazionale, cresciuto molto dalla nascita del progetto sportivo agonistico nazionale condotto dal M° Spadoni in sinergia con la squadra di collaboratori membri della Commissione Tecnica.

Al termine delle gare, ad aggiudicarsi il titolo di Campione Nazionale Csen Ju Jitsu 2020 è stata l'Asociazione sportiva ligure Waza, con ben 352 punti, seguita da Athlon Savona seconda (Liguria), Globalfitart terza (Lombardia), California Club Arenzano quarta (Liguria) e Kuden Goshin Ryu quinta (Lazio). Per il Trofeo Nazionale Csen Savona 1° classificata l’Associazione della Liguria California Club Arenzano, con 359 punti, 2° Evolution Gym (Piemonte), 3° A.p.s. Sistema Tattiche Difensive (Liguria) , 4° Budo Arashi (Piemonte), 5° Dojo Ronin (Sardegna).

Con un ringraziamento a tutti gli atleti, i tecnici, gli accompagnatori, i collaboratori, gli organizzatori, lo staff, gli Arbitri, i Presidenti di Giuria, le istituzioni che hanno presenziato, il Comitato Csen Savona e la Presidenza Nazionale per il sostegno, il Settore Nazionale capitanato dal M° Giuliano Spadoni dà appuntamento a tutti alle prossime manifestazioni nazionali: lo Stage Nazionale di Pomezia il 29, 30 e 31 maggio e la Coppa Italia del 12 e 13 dicembre a Taranto.