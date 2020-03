Coronavirus. L'invito del delegato Coni Roberto Pizzorno: "Serve scrupolo nell'osservanza delle misure emergenziali"

Non si è fatta attendere la presa di posizione del delegato del Coni di Savona, Roberto Pizzorno, dopo il decreto promulgato dal governo in merito all'emergenza coronavirus:

“Stiamo passando un momento di difficile a causa del diffondersi del coronavirus. Per questo sono ad inviare gli atleti, i volontari e tutti coloro che operano nello sport di base affinchè rispettino nell’ambito dei propri territori le misure di emergenza da Coronavirus. Continua Pizzorno: “Lo sport, di norma è chiamato ad unire le persone, oggi ha invece il compito prioritario di preservarne la salute. Faccio appello quindi a tutti i dirigenti sportivi, operatori, volontari e atleti di avere uno scrupolo in più nell'osservanza delle misure emergenziali. Lo sport tornerà presto a riempire piazze e parchi non appena saremo fuori dall'emergenza, partendo proprio dai più piccoli centri che di più stanno soffrendo l’isolamento”.