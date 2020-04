Pallacanestro. La Fortitudo Savona non molla: "Tornare in campo sarà ancora più bello"

La nota della Fortitudo Savona

"E' arrivata la conferma che i campionati regionali di pallacanestro son sospesi, in tutta italia, non si giocherà piu.

Ovviamente tutto ciò è giusto cosi, senza se e senza ma.

Impossibile pensare allo sport in questo periodo cosi buio per il nostro paese, dove la luce sembra ancora lontana.

Impossibile sarebbe stato logisticamente organizzare tutto, le partite da recuperare in un anno, maledettamente stregato, tra autostrade, maltempo e l'addio al nostro Kobe.

Impossibile giocare e divertirsi quando contemporaneamente, tanta gente combatte quotidianamente per salvare vite umane.



Noi della Fortitudo pallacanestro Savona non vediamo l'ora di poter tornare sul parquet, e quando succederà, perchè succederà, sarà ancora più bello.

Per noi è stato un anno particolare, il primo di un'autogestione che ha consolidato un gruppo vero di amici, compagni squadra, scacciando la paura iniziale di non farcela.

Con tanti nuovi aspetti da verificare, spese palestre, rapporti con comune e federazione, tesseramenti, medici addetti al dae, referti e addetto al cronometro. Tutto sempre affrontato con serietà e grande senso di appartenenza a questa squadra e a questo gruppo (tabelloni e canestri montati compresi!).

Il cammino è stato bello, peccato che si è interrotto ora che si sentiva l'aria dei playoff e mai come quest'anno c'era voglia di riprendersi il campionato dopo 2 finali perse di seguito.

Abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati da amici che hanno contribuito in maniera importante affinchè il progetto Fortitudo non fosse solo una bufala

Birrificio dell'Altavia - Azienda Agricola ; La Boutique della Birra , Skyrope

Siamo stati aiutati da amici grafici per il restyling del logo societario, e soprattutto per il logo presente nelle nostre magliette "merchandising", un elemento nuovo e molto simpatico della stagione, che ha avuto risultati oltre le aspettative.