Sport. Tutte le novità dal nuovo Dpcm. Allenamenti individuali via al 4 maggio per atleti professionisti o di interesse nazionale (VIDEO)

Per quanto concerne l' attività sportiva dinamica - ha dichiarato Conte - bisognerà rispettare almeno due metri di distanza dalle altre persone, un metro in caso di semplice attività motoria.

Dal 4 maggio riprenderanno anche gli allenamenti per gli atleti professionisti e per i non professionisti , la cui valenza è però riconosciuta di interesse nazionale dal Coni.

Per quanto concerne gli allenamenti a squadre e collettivi, anche in questo caso per atleti professionisti o di interesse nazionale, il presidente Conte ha preannunciato il via libera per il 18 maggio.

Sul campionato di Serie A il presidente Conte ha ribadito la possibilità di poter dare il via libera per la ripresa del torneo, a patto che vi siano le necessarie condizioni sanitarie.