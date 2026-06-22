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Calcio | 22 giugno 2026, 17:58

Tornei Estivi | Doppio "clasico" al Trofeo Città di Albenga: Interno Uno - Erremme e Ferrara Costruzioni - Caffè Noir valgono le semifinali

Tornei Estivi | Doppio &quot;clasico&quot; al Trofeo Città di Albenga: Interno Uno - Erremme e Ferrara Costruzioni - Caffè Noir valgono le semifinali

Due delle quattro semifinaliste del Quinto Trofeo Città di Albenga verranno definite questa sera, al termine di una serata che si preannuncia particolarmente intensa.

Sul sintetico dell’“Annibale Riva” scenderanno infatti in campo quattro protagoniste ormai abituali dei tornei estivi che animano l’area ingauna, garanzia di qualità e spettacolo.

Il programma si apre alle 21:00 con la sfida tra Interno Uno ed Erremme – Soc. Cooperativa. A seguire, spazio a un altro confronto di alto livello: Ferrara Costruzioni contro Caffè Noir, un vero e proprio big match che completerà il quadro delle semifinali.

Redazione

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