Calciomercato | Lorenzo Casazza torna in Italia, il difensore scuola Vado passa alla Cairese

Torna in Liguria Lorenzo Casazza. Il difensore classe 2002 è stato infatti annunciato nel pomeriggio dalla Cairese.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vado, Casazza ha costruito il proprio percorso soprattutto in Serie D, categoria nella quale ha collezionato circa 140 presenze. Tra i momenti più importanti della sua carriera figura anche la vittoria dei playoff di Serie D con la formazione rossoblù.
L'ultimo capitolo del suo percorso sportivo si è svolto all'estero, con l'esperienza maturata nella pènisola iberica tra le fila del Paterna.