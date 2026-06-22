Inizia quest'oggi la fase finale della Savona Cup, questo il ricco programma in programma questa sera:
TRINCEE
LAST CHANCE
22/06 20:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI
PLAY-IN
22/06 21:30 UNDERDOGS - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
SCALETTI
LAST CHANCE
22/06 21:00 GIGATECH IMPIANTI - SOSA TEAM
PLAY-IN
22/06 22:00 NAOS - SEVEN STREET
MARACANA'
PLAY-IN
22/06 22:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE
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giovedì 25 giugno
mercoledì 24 giugno
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Calcio | 22 giugno 2026, 18:50
Calcio, Tornei Estivi. Inizia la fase finale della Savona Cup: il programma di oggi
Cinque le sfide per questa sera
Inizia quest'oggi la fase finale della Savona Cup, questo il ricco programma in programma questa sera:
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