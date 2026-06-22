 / Calcio

Calcio | 22 giugno 2026, 18:50

Calcio, Tornei Estivi. Inizia la fase finale della Savona Cup: il programma di oggi

Cinque le sfide per questa sera

Calcio, Tornei Estivi. Inizia la fase finale della Savona Cup: il programma di oggi

Inizia quest'oggi la fase finale della Savona Cup, questo il ricco programma in programma questa sera:

TRINCEE
LAST CHANCE
22/06 20:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI
PLAY-IN
22/06 21:30 UNDERDOGS - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL

SCALETTI
LAST CHANCE
22/06 21:00 GIGATECH IMPIANTI - SOSA TEAM
PLAY-IN
22/06 22:00 NAOS - SEVEN STREET

MARACANA'
PLAY-IN
22/06 22:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium