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Calcio | 22 giugno 2026, 12:15

Calciomercato | Il Dego non si ferma, per la difesa c'è Osman Majid

Calciomercato | Il Dego non si ferma, per la difesa c'è Osman Majid

Il Dego è uno dei club che ha catalizzato maggiormente le attenzioni a cavallo delle tarda primavera e l'inizio dell'estate.

La dirigenza biancoblu sta affidando a mister Roso un organico di prim'ordine, pronto a competere per le zone alte del girone A di Prima Categoria.

L'ultimo annuncio riguarda il pacchetto arretrato, con l'ufficialità di Osman Majid:

"Quinto colpo della stagione 2026/27!

Dopo le esperienze di Bragno e Legino, arriva a vestire la maglia biancoblu il difensore classe 1996 OSMAN MAJID!

Benvenuto nella famiglia BiancoBlu!"

Redazione

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