Calcio | Il Vado a Roma, Mai e Mancuso all'Assemblea FIGC. Rinnovo per Bussaglia

Trasferta capitolina di prestigio per la dirigenza del Vado. La delegazione rossoblù ha infatti raggiunto Roma per prendere parte all’assemblea per l'elezione del nuovo Presidente Federale. A rappresentare il club ligure ed esercitare il diritto di voto è stato il Direttore Generale Nicolò Mai, affiancato dal ds Paolo Mancuso.



L'impegno istituzionale si è dimostrato anche un'ottima vetrina per coltivare pubbliche relazioni ai massimi livelli. I dirigenti liguri si sono infatti intrattenuti con i grandi protagonisti del pallone azzurro, come testimonia lo scatto che li ritrae insieme al presidente dell'Inter Beppe Marotta.



Chi lo sa che non sia uscita fuori anche qualche chicca di mercato. A tal proposito dagli uffici del Chittolina è stata ufficializzata la conferma di Andrea Bussaglia.

Per il centrocampista l'ultimo biennio è stato decisamente sfortunato, complice un brutto infortunio al ginocchio che ne ha frenato il percorso. Il rientro in campo nell'ultima parte della scorsa stagione ha però sancito la fine del calvario: ora per lui comincia una nuova ed entusiusiasmante sfida in Serie C.