Calciomercato | Veloce. Arriva Andrea Rossi tra i pali granata

È stata una stagione lunga e intensa per Andrea Rossi. Il portiere classe 2007 del Legino è stato tra i protagonisti del brillante cammino della formazione Juniores, capace di spingersi fino a sfiorare l’accesso alla finalissima nazionale.

Archiviata questa importante esperienza, per l'estremo difensore si apre ora un nuovo capitolo della sua carriera: nella prossima stagione difenderà infatti i colori della Veloce.

Il comunicato:

"La FBC Veloce 1910 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive di Andrea Rossi.

Portiere classe 2007, Andrea è stato uno dei protagonisti dell’entusiasmante cavalcata della Juniores U19 dell’US Legino 1910 nella stagione appena conclusa.

La società granata porge il più sincero benvenuto a Rossi e ringrazia l’US Legino 1910, nella persona del presidente Piero Carella, per aver agevolato il trasferimento".