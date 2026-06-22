Calcio | Imperia. Stadio Ciccione, frenata sul progetto di restyling: lavori rinviati

"Contrariamente a quanto comunicato nei mesi scorsi in merito ai lavori di ristrutturazione dello stadio 'Nino Ciccione' di Imperia, il progetto non potrà essere avviato nell'immediato". Così recita una nota ufficiale dell'Imperia calcio pubblicata sui canali social del club. Le opere previste erano state presentate come un importante intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo cittadino e comprendevano l'installazione di un maxischermo, il rifacimento della tribuna stampa, la sostituzione dei seggiolini, interventi dei quali nello specifico il comunicato non parla, oltre all'acquisizione dell'area dell'ex Saponificio Risso. Mentre per quanto riguarda campo sportivo “F. Salvo” di di regione Perine , per il quale sono ancora in corso le pratiche relative alla convenzione.

"Tuttavia, la complessità dell'operazione e il rilevante impegno economico richiesto dal progetto impongono ulteriori passaggi burocratici e autorizzativi. Oltre alle normali procedure amministrative, saranno infatti necessari ulteriori nulla osta e autorizzazioni di carattere straordinario, i cui tempi di rilascio non sono al momento prevedibili. Per questa ragione, non è ancora possibile indicare una data certa per l'inizio dei lavori. L'avvio del cantiere potrà essere definito soltanto una volta completato l'intero iter autorizzativo e concluse tutte le verifiche richieste dagli enti competenti".

La società ha fatto sapere che "continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione della pratica e che informerà tempestivamente tifosi e cittadini non appena emergeranno novità ufficiali".

Nel frattempo, resta aperta una questione particolarmente delicata: quella degli spazi destinati agli allenamenti del settore giovanile. Il rinvio dei lavori e l'incertezza del "Salvo" sui tempi rischiano infatti di creare difficoltà organizzative per le numerose squadre impegnate nell'attività di base e agonistica.

Tra i tifosi, inoltre, si registra una certa apprensione per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili.La piazza sportiva auspica che gli investimenti previsti possano tradursi anche in un rafforzamento dell'organico della prima squadra, in vista dei prossimi impegni agonistici.