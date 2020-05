Calcio. C'è già la prima conferma per la nuova stagione, la Priamar prosegue con Alessio Bresci

La precisa fisionomia dei prossimi campionati non è ancora nota, ma la Priamar ha voluto porre fin da subito le nuove fondamenta per la prossima stagione, confermando il tecnico Alessio Bresci.

"Nonostante il momento di estrema difficoltà in cui tutti ci troviamo - spiega il ds Mantelli - pensiamo che sia comunque giusto provare a guardare al futuro con ottimismo e speranza . In quest' ottica La Priamar Liguria 1942 vuole dare nel suo piccolo un segnale forte di ripartenza, confermando anche per la stagione 2020/2021 l' allenatore Alessio Bresci . Inoltre volevamo esprimere la nostra solidarietà per tutte quelle società in seria difficoltà economica, ma siamo certi che uniti, riusciremo tutti a rialzarci e a tornare il prima possibile a sfidarci ,con la passione che ci contraddistingue, ogni "maledetta domenica".