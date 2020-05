Calcio, Pietra Ligure. Il nuovo centro Val Maremola è finalmente pronto

"Sono terminati i lavori di rigenerazione dei 'campetti' di Via Nazario Sauro. Con questo intervento, reso possibile grazie alla sinergia con l’A.S.D. Pietra Calcio 1956 che ringraziamo insieme al suo Presidente Claudio Faggiano per l’impegno non solo economico profuso in questo progetto, abbiamo messo in sicurezza l’intera area con la posa di un nuovo manto di erba sintetica su entrambi i campetti e realizzato un nuovo campo 'arena' (“gabbia) di 16x8 metri". È questo l'annuncio via Facebook di Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, relativo alla conclusione dei lavori effettuati su una delle strutture sportive pietresi più frequentate non solo dai tesserati del club cittadino ma anche dagli amanti del calcio tra amici.