Calciomercato. Quale strada per i "savonesi" di Imperia? Vecchia, nuova o la medesima?

Con la promozione in Serie D dell'Imperia si sono immediatamente scatenate le voci di mercato sul gruppo dei giocatori savonesi che ha spinto i nerazzurri verso lo sbarco in quarta serie.

Osservando la geografia del territorio e le potenzialità dei diversi club le vie a loro disposizione appaiono sostanzialmente tre: rimanere a Imperia per riassaporare i fasti della Serie D, tornare a Vado dalla famiglia Tarabotto dove ognuno di loro ha già militato, oppure tentare una nuova via in direzione Albenga?