Calcio, Bragno. Tanta carne al fuoco per il presidente Ferraro: "Salvo cataclismi, ci iscriveremo. Stiamo lavorando al dopo Robiglio"

Il presidente Ferraro mette a tacere le voci di una possibile mancata iscrizione del Bragno al prossimo campionato di Promozione. Rumors alimentati da alcuni fattori: le partenze dei dirigenti Roberto Abbaldo e Franco Pizzorno, un difficile panorama economico che sicuramente avrà ricadute di maggior rilievo per quelle realtà che non possono contare sul settore giovanile e, nelle ultime ore, l'ufficialità dell'addio di mister Robiglio.

"Al momento - esordisce Ferraro - siamo fortemente intenzionati a proseguire il percorso sportivo nel campionato di Promozione. Certamente, vi sono delle difficoltà che stiamo cercando di risolvere".

Al "Ponzo" sarà necessario in primis trovare nuove figure dirigenziali e lavorare di concerto con le società amiche per cercare di confermare i prestiti della scorsa stagione. "Sappiamo che siamo pochi - continua Ferraro - e pertanto bisognerà trovare nuove persone intenzionate a dare una mano. A livello di rosa, siamo ancora un cantiere aperto. Abbiamo iniziato a verificare la disponibilità a rimanere ma non vi è ancora nulla di ufficiale".

Tiene banco la questione allenatore. Oggi, sulle nostre pagine, l'ex Veloce Mario Gerundo ha affermato che accetterebbe di buon grado un approdo sulla panchina dei valligiani. Su questo argomento, Ferraro frena: "Nei prossimi giorni ci sentiremo con mister Gerundo e con altri allenatori per cercare di trovare la soluzione ideale per guidare nel migliore dei modi la nostra realtà nella prossima stagione".