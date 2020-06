Calcio, Soccer Borghetto. Arriva il messaggio del sindaco e dell'assessore allo Sport per la vittoria del campionato

Prima avventura in Promozione per una squadra di Borghetto e l'Amministrazione Comunale non ha voluto far mancare le proprie congratulazioni al Soccer per la vittoria del campionato di Prima Categoria.

Ecco la nota congiunta del sindaco Canepa e dell'assessore Lo Presti.

L’Amministrazione Comunale si congratula con lo Sporting Club Soccer Borghetto per aver conquistato l’accesso al Campionato di Promozione, una cavalcata inarrestabile iniziata 3 anni fa in Seconda Categoria.

Un risultato storico e prestigioso per la nostra cittadina.





L’assessore allo Sport Celeste Lo Presti

Il sindaco Giancarlo Canepa