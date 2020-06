Calcio, Savona. Compleanno low profile. I rumors abbondano, le risposte no

Sono passati esattamente 113 anni da quando la "Sezione Giuochi" della Fratellanza Ginnastica Savonese diede il via alla storia del Savona Calcio, ma l'attuale genetliaco biancoblu passerà alla storia come uno dei più anonimi e paradossali.

Un presidente dimissionario da mesi, una proprietà mai palesata e qualche riga sul profilo social, in piena notte, per ricordare la ricorrenza. Fine.

Eppure, ad ascoltare le indiscrezioni che circolano sotto la Torretta, pare vi sia un gran fermento attorno alla società per poterle garantire un futuro sportivo di buon profilo.

La metà di giugno era stata posta come dead line per l'ormai nota trattativa con un pool di imprenditori lombardi, ma nonostante questo confine sia stato superato, ancora non sono emerse novità sostanziali al riguardo.

La frase è sempre la medesima: "E' un momento delicato, determinate indiscrezioni potrebbero minare l'operazione".

Un refrain ormai consunto e stantio, al cospetto di 113 anni di storia.

Cosa accadrà al Vecchio Delfino è difficile prevederlo, ma per il momento tanti auguri Savona.